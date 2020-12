Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft in Deutschland scheint auch die zweite Coronavirus-Welle besser zu verkraften als die anderen großen Länder der Eurozone, so die Analysten von Postbank Research.



Während der Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft hierzulande mit 51,7 Punkten trotz eines Rückgangs im November noch klar im expansiven Bereich verharrt habe, habe das entsprechende Pendant in Frankreich, Italien und Spanien weit unterhalb der wichtigen 50er-Marke gelegen. Verantwortlich für die schlechte Stimmung in den drei letztgenannten Ländern sei vor allem der Dienstleistungssektor, wo der Einkaufsmanagerindex angesichts harter Coronavirus-Beschränkungen teilweise noch weiter eingebrochen sei. In Deutschland sei die Stimmung im Service-Sektor auch dank weniger starker Lockdown-Maßnahmen dagegen weitgehend stabil geblieben. Der Index befinde sich zudem mit aktuell 46 Punkten deutlich über dem Vergleichswert in Frankreich (38,8), Italien (39,4) und Spanien (39,5).



Auch in den USA habe mit dem ISM ein wichtiger Stimmungsindex für den Dienstleistungssektor im November nachgegeben. Der Rückgang sei aber vergleichsweise gering ausgefallen - mit immer noch 55,9 Punkten liege das Barometer zudem auf einem Niveau, von dem europäische Länder nur träumen könnten. Unterdessen habe der Euro seinen Aufwertungstrend gegenüber dem US-Dollar gestern unbeirrt fortgesetzt und sich dabei über der Marke von 1,21 USD festgesetzt. (04.12.2020/ac/a/m)



