Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne - auch dem der Erholung nach dem Corona-Lockdown, so die Analysten der DekaBank.



Doch dieser Zauber sei spätestens mit den Produktionsdaten für Juli verflogen. Es zeige sich nun vielmehr, dass die Erholung harte Arbeit sei. Mit Ausnahme des Einzelhandelsumsatzes und der Bauproduktion hätten im Juli alle Indikatoren - Industrieproduktion, Auftragseingänge, Ausfuhr, Einfuhr - erneut zugelegt, allerdings in einem zum Teil deutlich verringerten Tempo.



Alles in allem laufe die Konjunktur im dritten Quartal besser als erwartet. Unser Modell deutet derzeit auf einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um mehr als 6% im Vergleich zum Vorquartal hin, so die Analysten der DekaBank. Als Wermutstropfen bleibe aber die hohe Unsicherheit durch die Corona-Pandemie. (08.09.2020/ac/a/m)





