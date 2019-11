Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase, die seit einigen Monaten auch die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt (Fr., 29.11., 09:55 Uhr) beeinträchtigt, so die Analysten von Postbank Research.



Bislang würden sich die negativen Auswirkungen jedoch in engen Grenzen halten. Dies sollte für November bestätigt werden. Die Analysten würden in saisonbereinigter Rechnung einen Anstieg der arbeitslos gemeldeten Personen um 5 Tsd. gegenüber dem Vormonat erwarten. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sollte trotz dieses weiteren leichten Anstiegs bei 5,0% verharren. (22.11.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.