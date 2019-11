Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November um 0,3 Zähler auf 95 Punkte, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Trotzdem könne eine Bodenbildung der seit Monaten fallenden Konjunkturdynamik in Deutschland noch nicht konstatiert werden. So habe im Verarbeitenden Gewerbe die nachlassende Auftragslage erneut für eine deutlich schlechtere Einschätzung der aktuellen Geschäftslage gesorgt und Konjunkturforscher würden kommentieren, dass die Firmen weitere Produktionskürzungen planen würden. Positiv habe sich mit Blick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft hingegen die Stimmungslage in den Sektoren Handel und Dienstleistungen entwickelt. Der heute veröffentlichte GfK Konsumklimaindex bestätige die aufhellende Stimmung und steige um 0,1 Zähler im Vergleich zum Vormonat auf 9,7 Punkte. Ob die Konsumenten auch nach den Feiertagen in der Lage seien, die wirtschaftlich Dynamik aufrechtzuerhalten, hänge vor allem von der weiteren Entwicklung am Arbeitsmarkt ab. Einen weiteren Aufschluss dazu werde der November-Arbeitsmarktbericht am Freitag bringen. (26.11.2019/ac/a/m)



