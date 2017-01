Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Inflationsrate hat sich zum Jahresauftakt erwartungsgemäß aufgrund im Vergleich zum Januar 2016 deutlich gestiegener Energiekosten der 2%-Marke wieder angenähert, so die Analysten der Nord LB.



In der Eurozone falle die Preisdynamik hingegen weiterhin deutlich schwächer aus. Zudem sei der Basiseffekt von temporärer Natur, eine sich selbst verstärkende Dynamik sei selbst in Deutschland bislang nicht zu erkennen. Für das Frühjahr deute das Inflationsmodell der Analysten sogar wieder einen leichten Rückgang der Inflationsrate an. Die EZB werde daher - gerade auch vor dem Hintergrund der vielfältigen politischen Risiken - ihre bisherige Politik wie geplant mit ruhiger Hand fortsetzen. Für Alarmismus würden jedenfalls die Inflationszahlen derzeit keinen Anlass bieten. (30.01.2017/ac/a/m)