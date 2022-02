Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (17.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom lege am Donnerstag, dem 24.02., die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 vor. Fast schon traditionell habe der Konzern auch im vergangenen Jahr mehrfach die Prognose angehoben. Neue Impulse für die Aktie hätten zuletzt lange auf sich warten lassen, das solle sich aber nun ändern. Diese Zahlen müssten Anleger kennen.Konzernchef Tim Höttges rechne mittlerweile mit einem bereinigten EBITDA nach Leasingaufwendungen (EBITDA AL) von rund 38 Milliarden Euro. Das wären etwa drei Milliarden mehr als im Jahr zuvor. Der freie Mittelzufluss AL des Jahres 2021 solle demnach verglichen mit dem Vorjahr um gut 2,2 Milliarden Euro auf etwa 8,5 Milliarden Euro steigen. Bereits Anfang des Monats habe die für den Konzern extrem wichtige Tochter T-Mobile US ihre Zahlen vorgelegt.Im ersten Jahr, in dem der übernommene Konkurrent Sprint über alle Quartale hinweg konsolidiert sei, würden Branchenexperten im Mittel mit einem Gruppenumsatz von 108,6 Milliarden Euro rechnen. Das wären rund 7,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Beim bereinigtes EBITDA AL würden Analysten von einem Wert von knapp 37,2 Milliarden Euro ausgehen. Bei den Leasingkosten handle es sich nach Konzernangaben hauptsächlich um angemietete Mobilfunk-Standorte in den Vereinigten Staaten.Der Nettogewinn dürfte auf Jahressicht bei 4,3 Milliarden Euro liegen nach 4,16 Milliarden Euro im Vorjahr. Bereinigt um Sondereinflüsse, dürfte die Telekom unter dem Strich 5,8 Milliarden Euro verdient haben, was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von circa 100 Millionen Euro wäre. Dabei kämen dem Konzern teilweise Wertaufholungen von Spektrum-Lizenzen in den Vereinigten Staaten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro zugute, während Kosten für Akquisitionen und Integration der US-Tochter mit einer halben Milliarde Euro belasten würden.Die Aktie der Deutschen Telekom habe sich zuletzt etwas aus der langen Seitwärtsphase befreit. Mit starken Zahlen könnte nun die Attacke in Richtung des Mehrjahreshochs gelingen. Auch die Bewertung lasse noch Spielraum nach oben.Konservative Anleger bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link