Einem Bericht von Bloomberg zufolge habe die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) den Verkauf ihrer niederländischen Einheit T-Mobile Netherlands BV eingeleitet. Das Unternehmen möchte, dass noch in diesem Monat Angebote abgegeben würden, wobei Analysten auf eine mögliche Bewertung von 5,3 Mrd. Dollar hinweisen würden. Mehrere Private-Equity-Gesellschaften hätten erstes Interesse an der Einheit bekundet.



BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe am Freitag gesagt, dass die Knappheit auf dem Halbleitermarkt nicht nachlasse und die weltweite Produktion weiter einzuschränken drohe. Der Produktionsverlust von BMW belaufe sich in diesem Jahr bisher auf rund 30 Tausend Autos, da der Autobauer gezwungen gewesen sei, die Produktion in einigen Werken zu begrenzen oder zu stoppen. Der Autobauer habe gesagt, dass ähnliche Beschränkungen oder Stopps auch in der zweiten Jahreshälfte auferlegt werden müssten. Auf der anderen Seite habe BMW gesagt, dass es die Produktion von EVs erhöhen würde.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe sich mit TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) und AB Volvo (ISIN: SE0000115446, WKN: 855689, Ticker-Symbol: VOL1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VOLVF) zusammengetan, um ein Ladenetzwerk für LKWs zu entwickeln. Die drei Unternehmen hätten sich entschlossen, ein Joint Venture zu gründen, dessen Ziel es sein werde, ein Netzwerk von Ladestationen für Langstrecken-LKWs und Busse zu entwickeln. 500 Millionen Euro würden in das JV investiert und jedes der Unternehmen werde einen gleichen Anteil halten. Ziel sei es, innerhalb der nächsten fünf Jahre 1.700 Ladestationen zu haben. (05.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln zu Beginn der neuen Woche schwächer, nachdem der asiatische Handel gemischt verlaufen ist, so die Experten von XTB.Die Sitzung sehe bisher etwas gedämpft aus und es werde auch nicht erwartet, dass die Volatilität am Nachmittag zunehme, da die US-Händler in den Ferien seien. Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008 WKN: 846900) und der niederländische AEX 25 (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) seien die Nachzügler, die jeweils um 0,2% fallen würden. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) und der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) würden sich besser und gewinnen jeweils 0,2% entwickeln.