Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach einer rund zweijährigen kartellrechtlichen Zitterpartie sei die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren US-Wettbewerber Sprint endlich in trockenen Tüchern. Die Unternehmen hätten am Mittwoch den offiziellen Abschluss des seit April 2018 geplanten Mega-Deals bekannt gegeben.Es entstehe nun ein neues Schwergewicht im US-Mobilfunkmarkt, das die Jagd auf die Branchenführer Verizon und AT&T eröffnen wolle. Gemeinsam würden es T-Mobile und Sprint nach eigenen Angaben auf 140 Millionen Kunden und einen Börsenwert von rund 110 Milliarden Dollar bringen.Die Fusion vereine die dritt- und viertgrößten US-Telefonanbieter, was von Anfang an für großen wettbewerbsrechtlichen Widerstand gesorgt habe. Es habe viel Zeit und große Zugeständnisse gekostet, bis das US-Justizministerium unter Auflagen zugestimmt habe und die Branchenaufsicht FCC grünes Licht gegeben habe. Selbst danach habe noch ein Bündnis von Bundesstaaten geklagt, das Jobverluste und Preiserhöhungen gefürchtet habe. Im Dezember erst sei es in New York zum Showdown vor Gericht gekommen, im Februar sei dann das Urteil zugunsten von T-Mobile gefallen."Dies ist in herausfordernden Zeiten ein historischer Tag für die Deutsche Telekom", habe Telekom-Chef Tim Höttges gesagt. Die Bonner würden mit 43 Prozent den größten Anteil am verschmolzenen Unternehmen erhalten, der japanische Sprint-Mehrheitseigner Softbank übernehme 24 Prozent, der Rest gehe an freie Aktionäre. Die Fusion sei über einen Aktientausch erfolgt. Bei Ankündigung des Deals sei das Aktienpaket, das Sprint-Aktionäre für ihre Anteile erhalten würden, gut 26 Milliarden Dollar wert gewesen, seitdem habe sich das Kursverhältnis aber verändert, sodass sie T-Mobile-Aktien im Wert von gut 31 Milliarden Dollar bekämen.Die Fusion sorge für Wachstumsfantasie bei der ohnehin schon starken US-Tochter. Wichtig für Anleger sei, dass die Telekom dennoch die Mindestdividende von 60 Cent je Aktie bestätigt habe.Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Aktionär Depot" von "Der Aktionär".