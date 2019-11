Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,086 EUR +0,03% (22.11.2019, 13:03)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,062 EUR +0,01% (22.11.2019, 12:49)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (22.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Monaten würden Spionagevorwürfe gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei kursieren. Die Beteiligung des Konzerns am deutschen 5G-Mobilfunkausbau sei deshalb umstritten. Auch die Deutsche Telekom sei wegen der Zusammenarbeit mit Huawei in die Kritik geraten- Laut einem Medienbericht solle hier Abhilfe geschafft werden.Innerhalb von zwei Jahren werde der Anteil an Huawei-Komponenten am besonders sicherheitskritischen Kernnetz, in dem sämtliche Daten aus Mobilfunk- und Internetanschlüssen zusammenlaufen würden, auf 0% sinken, so die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Konzernkreise. Komponenten, die heute noch im Kernnetz vorhanden seien, sollten ausgetauscht werden. Allerdings würden auch Teile von US-Herstellern im Rahmen einer routinemäßigen Erneuerung entfernt.Die Deutsche Telekom selbst habe den Bericht nicht kommentieren wollen. Für den Bonner Konzern sei das ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sei Huawei als Zulieferer kostengünstig und leistungsstark. Auf der anderen Seite stärke die Deutsche Telekom ihre Versorgungssicherheit und umgehe die Sanktionen der USA gegen Huawei nicht mehr. Hinzu komme, dass auch die Leistung der Huawei-Komponenten leiden könnte, wenn der Konzern bei seinen US-Zulieferern nicht mehr eingesetzt werde.Klar sei aber auch: Ein Komplettverzicht der Deutschen Telekom auf Huawei auch in anderen Bereichen als dem Kernnetz wäre deutlich schwieriger. Es bleibe abzuwarten, wie es hier weitergehe. Konservative Anleger könnten hier allerdings in Ruhe abwarten und dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: