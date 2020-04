Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

11,54 EUR -2,04% (01.04.2020, 16:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

11,495 EUR -2,70% (01.04.2020, 16:06)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom lasse ihre Aktionäre nicht im Regen stehen. Anders als mehr und mehr Firmen halte der Telekommunikationskonzern an seiner Dividende fest. Die DAX-Aktie, die zuletzt im Zuge der Corona-Krise unter die Räder gekommen sei, warte so mit - Stand heute - mindestens fünf Prozent Dividenden-Rendite auf.Die Telekom lasse sich nicht lumpen. In Zusammenhang mit dem Abschluss der Fusion von T-Mobile US und Sprint teile das Unternehmen am Mittwoch mit: "Auch nach der Fusion von T-Mobile US und Sprint gilt für die Dividendenplanung der Deutschen Telekom eine Untergrenze von 60 Cent je Aktie. Es ist beabsichtigt, die für die Zahlung der für das Geschäftsjahr 2019 geplanten Dividende erforderliche Hauptversammlung, unter Nutzung der erweiterten gesetzlichen Möglichkeiten für eine Online HV, baldmöglichst abzuhalten."Die Deutsche Telekom erweise sich einmal mehr als zuverlässiger Dividenden-Zahler. "Der Aktionär" hat die Aktie des deutschen Marktführers am Dienstag in sein neues AKTIONÄR-Depot aufgenommen. Das Unternehmen gilt damit als ein Gewinner der Post-Corona-Ära, so Leon Müller. (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: