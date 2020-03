ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Große Kursschwankungen seien bei der Deutschen Telekom nicht die Regel. Doch in den vergangenen Wochen habe das Coronavirus dazu geführt, dass traditionelle Muster nichts mehr zählen würden. Auch die T-Aktie habe gestern einen zweistelligen Kursabschlag hinnehmen müssen. Es habe jedoch in der Vergangenheit schon schlimmere Tage gegeben.Die Coronavirus-Krise gehe auch an der Deutschen Telekom nicht vorüber. Die Auswirkungen auf den Telekomriesen dürften aber geringer sein als auf andere Werte. Die T-Aktie sei durch den drastischen Abverkauf am Donnerstag allerdings unter den Stoppkurs des "Aktionärs" gefallen. Vor dem Wiedereinstieg sollten Anleger nun eine Beruhigung des Gesamtmarktes abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:11,91 EUR +3,08% (13.03.2020, 14:36)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:11,796 EUR +2,57% (13.03.2020, 14:51)