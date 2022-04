Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,29 EUR +0,16% (14.04.2022, 17:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,284 EUR -0,09% (14.04.2022, 17:20)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Gestern sei bekannt geworden, dass die Deutsche Telekom ein weiteres Aktienpaket an der US-Tochter T-Mobile-US von der japanischen Softbank erworben habe. Ihr Ziel sei es in Zukunft die Mehrheit der Anteile an den Amerikanern zu halten, da diese sehr wachstumsstark seien. Inzwischen seien weitere Zahlen zu dem Kauf bekannt.Nach Angaben der Telekom habe die Softbank rund 113 Dollar je Aktie erhalten. Erworben worden seien damit 21,1 Millionen Aktien. Bereits vergangenen September hätten die Bonner 45 Millionen Anteile gekauft - damals zu einem Preis von 118 Dollar je Aktie.Im Rahmen des Deals mit der Softbank würden noch 35 Millionen Anteile bleiben, die die Deutsche Telekom bis 2024 erwerben könne. Damit würde das Telekommunikationsunternehmen einen Anteil von knapp über 51 Prozent an der US-Tochtergesellschaft halten.T-Mobile US sei der Wachstumsmotor des Konzerns und habe mehr als 60 Prozent zum Konzernumsatz beigesteuert. Auch wenn die Finanzierung angesichts der hohen Schulden der Telekom eine Herausforderung darstelle, mache die Aufstockung der Beteiligung daher Sinn. Dank des starken Cashflows sollte es mittelfristig aber möglich sein, die Mehrheit zu übernehmen und durchregieren zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: