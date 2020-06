Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,215 EUR -0,29% (10.06.2020, 12:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,215 EUR +0,16% (10.06.2020, 12:18)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am 19. Juni lade die Deutsche Telekom die Aktionäre zur ersten rein virtuellen Hauptversammlung ein. Vieles werde dann zwar neu und ungewohnt sein. Doch eines bleibe gleich: Nach der Hauptversammlung sei Zahltag für Aktionäre. Trotz der Krise schütte die Deutsche Telekom auch in diesem Jahr eine attraktive Dividende von 60 Cent je Aktie aus. Am Montag, den 22. Juni, werde die T-Aktie dann ex-Dividende gehandelt, die Auszahlung erfolge in Deutschland in der Regel am dritten Geschäftstag nach dem Treffen.Vor einem Jahr hätten sich Anleger zwar noch über 70 Cent je Aktie freuen können. Aber auch die aktuelle Ausschüttung entspreche noch einer satten Rendite von 4,6%. Zudem habe die Deutsche Telekom diese 60 Cent je Aktie als Mindestdividende auch nach der Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit Sprint bestätigt. Die T-Aktie dürfte ihren Ruf als Dividendengarant damit auch in den kommenden Jahren untermauern.Die Dividende sei bei der Deutschen Telekom traditionell eines der wichtigsten Kaufargumente. Viele Anleger würden deshalb bereits seit Monaten auf die Ausschüttung warten. Es sei aber positiv zu werten, dass der Bonner Konzern trotz Corona-Krise im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen überhaupt weiter eine attraktive Dividende zahlen könne. Die T-Aktie bleibe auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: