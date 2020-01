XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,696 EUR +0,11% (16.01.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im US-Prozess um den Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint rücke die Entscheidung näher. Das Urteil werde "so schnell wie möglich" gefällt, habe der zuständige US-Richter Victor Marrero am Mittwoch nach Verkündung der Abschlussplädoyers in New York gesagt. Wann genau es soweit sein werde, sei jedoch unklar geblieben. Fest stehe: Für die Telekom mache der Kartellrechtsstreit den über 26 Mrd. Dollar (23,4 Mrd. Euro) schweren Mega-Deal zu einer ungewissen Zitterpartie.13 Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington möchten die im April 2018 vereinbarte Fusion von T-Mobile und Sprint verhindern. Die Kläger würden fürchten, dass die Fusion der dritt- und viertgrößten US-Mobilfunker dem Wettbewerb schade, was Jobverluste und Preiserhöhungen verursachen könne. Das von den Schwergewichten New York und Kalifornien angeführte Bündnis stelle sich quer, obwohl die US-Regierung den Deal schon unter Auflagen genehmigt und auch die Branchenaufsicht FCC bereits grünes Licht gegeben habe.Bis zur endgültigen Entscheidung würden noch einige Wochen vergehen. Bis dahin dürften beim der Deutschen Telekom die Impulse fehlen. Zuletzt sei der DAX-Titel wieder nach unten gedreht. Aus charttechnischer Sicht sei es nun wichtig, dass das Augusttief 2019 bei 14,39 Euro nicht unterschritten werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,706 EUR -0,12% (17.01.2020, 08:56)