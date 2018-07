ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (30.07.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) charttechnisch unter die Lupe.In ihrer letzten Analyse der Aktie der Deutschen Telekom hätten sie nochmals die Bedeutung des horizontalen Auffangbereichs aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 13 EUR sowie einem Fibonacci-Level (13,15 EUR) betont. Zuvor hätten die beiden Verlaufstiefs vom Mai und Juni (13,08/13,07 EUR) diesen Rückzugsbereich nochmals untermauert. Inzwischen sei der Telekomtitel angesprungen und habe dabei wichtige Hürden genommen.So sei am Freitag mit einem Aufwärtsgap (13,93 EUR zu 13,99 EUR) der Spurt über die letzten Verlaufshochs sowie die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 14,13 EUR) gelungen. Da auch die quantitativen Indikatoren (z. B. MACD, Relative Stärke nach Levy) derzeit "grünes Licht" signalisieren würden, sollte der Telekomtitel tatsächlich Kurs auf das Aprilhoch bei 15,01 EUR nehmen. Knapp darüber - bei 15,22 EUR - verlaufe aktuell der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Wochen. Neben dem beschriebenen Aufwärtsgap sowie der Bastion bei rund 13 EUR bestehe eine weitere wichtige Haltezone in Form der zyklischen Tiefs vom März bei 12,73/12,72 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,145 EUR +2,02% (27.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,125 EUR +0,21% (30.07.2018, 08:50)