XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,22 EUR -0,52% (14.09.2020, 17:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,275 EUR -0,13% (14.09.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (14.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Mobilfunkbranche in den USA befinde sich im Wandel. Mit der Sprint-Übernahme habe T-Mobile US die Attacke auf die Platzhirsche Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402) und AT&T gestartet. Nun schlage Verizon aber zurück und wolle sich die Marktführerschaft nicht streitig machen lassen.Verizon wolle für 6,25 Mrd. Dollar - das seien umgerechnet etwa 5,3 Mrd. Euro - den zum Movil-Imperium des mexikanischen Telekom-Moguls Carlos Slim gehörenden Prepaid-Anbieter Tracfone übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung habe Verizon am Montag gemeldet. Demnach zahle das Unternehmen den Kaufpreis zur Hälfte bar und zur Hälfte in eigenen Aktien. Weitere 650 Mio. Dollar könnten in Zukunft beim Erreichen bestimmter geschäftlicher Zielmarken hinzukommen.Verizon stehe nach der Fusion von T-Mobile mit dem kleineren Rivalen Sprint unter erhöhtem Konkurrenzdruck. Mit dem Zukauf von Tracfone wolle sich der US-Branchenprimus vor allem im Prepaid-Markt verstärken, wo er bislang noch relativ wenige Kunden habe. Der Deal müsse allerdings noch von den zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Verizon rechne erst in H2/2021 mit einem Abschluss. Bei Anlegern sei die geplante Übernahme zunächst positiv bewertet worden, die Verizon-Aktie könne im freundlichen Marktumfeld zulegen.Das Wachstum von T-Mobile US dürfte auch durch den Verizon-Zukauf nicht zu bremsen sein. Die glänzende Entwicklung der US-Tochter sollte auch den Börsenwert der Mutter weiter antreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link