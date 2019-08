XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (05.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Trotz der Genehmigung der Fusion von T-Mobile US und Sprint durch das US-Justizministerium (DoJ) bleibe die US-Tochter bei der Deutschen Telekom weiter im Mittelpunkt. Durch die Klage der Bundesstaaten gehe die Hängepartie weiter. Bis zum endgültigen Abschluss des Zusammenschlusses gebe es nach wie vor viel zu tun.13 US-Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington hätten gegen die Fusion geklagt. Ende vergangener Woche sei mit Texas erstmals auch ein republikanisch regierter Staat hinzugekommen. Die Bedenken der Kläger: weniger Wettbewerb, höhere Preise und weniger Qualität und Innovation. Sie würden mit Mehrkosten von insgesamt mindestens 4,5 Milliarden Dollar für die Kunden rechnen.Durch den Deal mit Dish versuche T-Mobile US die Bedenken zu zerstreuen. Doch die britische Medienaufsichtsbehörde habe laut "Wirtschaftswoche" in einer Studie ermittelt, dass die Preise bis zu 20 Prozent steigen würden, wenn ein vierter Telekomanbieter den Markt verlasse. Die Kunden würde das hart treffen, zumal die Preise in den USA ohnehin hoch seien.Offen bleibe, ob sich das Gericht nach der Genehmigung durch das DoJ gegen die Regierung stellen werde. Das sei unwahrscheinlich - aber nicht ausgeschlossen. Zuletzt sei der Zusammenschluss von AT&T und Time Warner genehmigt worden - trotz Veto des DoJ. Eine Entscheidung darüber werde allerdings erst im Oktober fallen. Und sollte danach Berufung eingelegt werden, könnte die Hängepartie selbst danach noch weitergehen.Für Konservative bleibt die Dividendenperle interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stopp bleibe bei 12,50 Euro. (Analyse vom 05.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: