Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (18.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Deutschen Telekom bestimme die US-Tochter weiter die Schlagzeilen. Die Erleichterung, dass der schillernde T-Mobile-US-CEO nicht zu WeWork gehe, sei nur von kurzer Dauer gewesen. Am Montag sei nun der Paukenschlag gefolgt. Legere gebe sein Amt im kommenden Jahr ab. An der Börse komme das nicht gut an.Zum 1. Mai 2020 werde Legere den Posten an den bisherigen COO Mike Sievert abtreten. Sievert habe bereits zuvor als Favorit für eine mögliche Nachfolge des Erfolgsmanagers Legere nach Abschluss der Milliardenfusion von T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint gegolten.Wie es mit Legere nun weitergehe, sei offen. An Angeboten dürfte es ihm nach der Erfolgsstory mit T-Mobile US nicht mangeln. Die Berichte, dass er nicht am WeWork-Chefposten interessiert sei, dürften aber weiter gültig sein.Der Rückzug Legeres sorge am Montag für rote Vorzeichen. Es sei ein Rückschlag - doch mittelfristig möge es sein, dass ein neuer Chef sogar die richtige Lösung für T-Mobile US sei. Denn nach Abschluss der Sprint-Fusion würde der Konzern seine Rolle als Herausforderer der Platzhirsche AT&T und Verizon gegen einen eigenen Platz in den neuen "Big Three" eintauschen - es könnte damit sein, dass Legeres Qualitäten weniger gefragt seien als bislang. Die Auswirkungen auf die Aktie der Mutter Telekom würden sich bislang in Grenzen halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: