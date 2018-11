Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: US-Geschäft treibt Telekom an - AktienanalyseDie Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) hat zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Es solle 2018 nun auf Basis der Wechselkurse von vergangenem Jahr 23,6 Mrd. Euro erreichen. Das seien 0,2 Mrd. Euro mehr als bisher veranschlagt. Grund sei das florierende Geschäft der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US, die zuvor ebenfalls ihre Prognose angehoben habe. In den USA gewinne der Konzern weiterhin viele Kunden und verdiene immer mehr, aber auch in den anderen Regionen sei es besser gelaufen: "Es geht in allen Bereichen bergauf", habe Telekom-Chef Tim Höttges gesagt.Börsianer hätten entsprechend positiv auf das Zahlenwerk reagiert. Die Papiere der Bonner hätten zuletzt zu den größten Gewinnern gehört und würden sich allmählich sogar wieder in Richtung des Jahreshochs nach oben arbeiten. Auch bei der Entwicklung des Barmittelzuflusses aus dem laufenden Geschäft erwarte die Telekom nun mit rund 6,3 Mrd. Euro 100 Mio. Euro mehr. An den sogenannten Free Cashflow hätten die Bonner ihre Dividendenzahlung gekoppelt. Trotz der Verbesserung bei dieser Kennziffer solle es bei dem im Mai präsentierten Dividendenvorschlag für das laufende Geschäftsjahr von 70 Cent je Aktie bleiben, habe Finanzchef Thomas Dannenfeldt gesagt. Daraus resultiere eine ordentliche Dividendenrendite von 4,7 Prozent.Die hohe Dividendenrendite sichere den Kurs nach unten ab. Das mache die Aktie interessant für Bonus-Investments. Bei der Suche nach einem geeigneten Zertifikat helfe ein Blick auf den Chart der T-Aktie. Das Mehrjahrestief liege bei 12,72 Euro. Aus heutiger Sicht sei es äußerst unwahrscheinlich, dass der Titel diese Marke auf absehbare Zeit noch einmal teste. (Ausgabe 45/2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,955 EUR -0,07% (15.11.2018, 11:07)