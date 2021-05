Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,662 EUR +0,93% (10.05.2021, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,662 EUR +0,77% (10.05.2021, 09:14)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne auch die Deutsche Telekom-Aktie zu Wochenbeginn weiter zulegen. Der DAX-Titel beende damit zunehmend die jüngste Konsolidierung und nähere sich weiter dem Mehrjahreshoch bei 17,36 Euro an. Schwung verleihe die UBS mit einem ambitionierten Kursziel. Vor dem Kapitalmarkttag des Bonner Konzerns habe Analyst Polo Tang den fairen Wert von 22,80 auf 23,80 Euro angehoben. Er sehe damit knapp 45% Potenzial und erhoffe sich Signale wegen möglicher Aktienrückkäufe und weiterem Einsparpotenzial.Traditionell seien die Ausschläge bei der Deutschen Telekom-Aktie weniger groß als bei anderen Titeln. Es sei deshalb nicht damit zu rechnen, dass das UBS-Kursziel innerhalb weniger Wochen erreicht werde. Doch langfristig sei es durchaus realistisch. So laufe es operativ bei der Telekom weiter gut, der 5G-Ausbau schreite kontinuierlich voran - gleichzeitig glänze v.a. die wichtige US-Tochter nach wie vor mit starken Wachstumsraten. Hinzu kämen die attraktive Bewertung und die Möglichkeit verborgene Werte zu heben - etwa durch einen Börsengang der bereits in der Deutschen Funkturm gebündelten Funktürme nach dem Vorbild der Vodafone-Tochter Vantage Towers.Die T-Aktie bleibe auf der Kaufliste des "Aktionärs". Gerade konservative Anleger seien mit dem DAX-Konzern gut beraten. Mit den Quartalszahlen diesen Mittwoch, 12. Mai, könnte es weitere Impulse geben. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: