Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,168 EUR +0,38% (03.06.2019, 16:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,178 EUR +0,54% (03.06.2019, 17:15)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Unmittelbar vor dem Staatsbesuch in Großbritannien habe Donald Trump wieder einmal eine Twitter-Tirade abgefeuert. Das neueste Opfer des US-Präsidenten sei der US-Telekommunikationskonzern AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T). Ursache für die Kritik sei einmal mehr die Tochter CNN, die nach Trumps Geschmack erneut zu kritisch berichtet habe."Das einzige Problem ist, dass CNN die erste Quelle für Nachrichten aus den USA ist", so Trump auf Twitter. "Alles negativ und so viele Fake News, sehr schlecht für den Ruf der USA. Warum tut der Eigentümer AT&T nichts dagegen?"Doch damit nicht genug, in einem weiteren Tweet habe der US-Präsident sogar zum Boykott von AT&T aufgerufen. "Ich glaube, dass sie gezwungen wären, große Veränderungen bei CNN vorzunehmen, wenn die Leute AT&T nicht mehr nutzen oder abonnieren. Der Ruf von CNN ist ohnehin am Ende."Fraglich bleibe, ob viele Leute Trumps Aufruf folgen würden. Seine Anhänger hätten aus Verärgerung über CNN AT&T wohl ohnehin schon den Rücken gekehrt. Der Rest der USA dürfte erkennen, dass Fake News vor allem von Trump selbst immer wieder gestreut würden.Investoren sollten auch nach der Trump-Attacke bei AT&T an der Seitenlinie bleiben. Attraktiver sei die Deutsche Telekom-Aktie.Konservative Anleger sollten bei der T-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Defensive Aktien seien derzeit ohnehin wieder gefragt. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link