XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,24 EUR +0,01% (02.07.2019, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,246 EUR +0,05% (02.07.2019, 09:34)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.07.2019/ac/a/d)



Die Hängepartie gehe weiter. Nach wie vor sei unklar, ob die Deutsche Telekom den Zusammenschluss der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint erfolgreich abschließen könne. Offen bleibe, ob das Justizministerium dem Deal zustimme. Gut sehe es dagegen bei der Telekommunikationsbehörde FCC aus. Hier habe es zuletzt ein Treffen gegeben.Verantwortliche von Sprint und T-Mobile US seien im Juni mit Beratern der FCC zusammengekommen, um die Kommission über den 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss zu informieren. Thema der Gespräche seien unter anderem die Verbesserung der Netze sowie die durch die Fusion erreichbaren Synergien gewesen. Laut offizieller Mitteilung seien zudem die Definition des Marktes und der allgemeine Rahmen für die Wettbewerbsanalyse abgesteckt sowie die Zuständigkeit der FCC geklärt worden.Mit der FCC seien noch Details zu klären. Doch die Telekombehörde habe bereits signalisiert, dass der Deal durchgewunken werden dürfte. Entscheidend bleibe, wie das Justizministerium reagiere. Allerdings habe sich zuletzt abgezeichnet, dass es zu einer Verschiebung des Gerichtstermins am 7. Oktober kommen könnte - bei dem die Klage von 13 US-Bundesstaaten und dem District of Columbia verhandelt werden solle.Das Thema US-Fusion ziehe sich weiter in die Länge. Wann es eine Entscheidung gebe, sei noch immer nicht abzusehen. Doch auch ohne Sprint-Deal bleibe T-Mobile US der Wachstumsmotor für die Mutter Deutsche Telekom. Anleger sollten also wegen der offenen Fragen nicht in Panik verfallen.