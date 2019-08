Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,97 EUR +0,54% (19.08.2019, 16:40)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (19.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Genehmigung der Fusion von T-Mobile US und Sprint durch das US-Justizministerium habe der T-Aktie nicht zum erhofften Befreiungsschlag verholfen. Vom Zwischenhoch Anfang Juli habe die Deutsche Telekom-Aktie vielmehr innerhalb gut eines Monats rund acht Prozent verloren - für einen defensiven Wert sei das durchaus viel. Doch nun zeige der Trend wieder nach oben.Zu Wochenbeginn profitiere der DAX-Titel von der aufgehellten Stimmung am Gesamtmarkt und könne wieder bis an die 15-Euro-Marke klettern. Werde diese nachhaltig überschritten, warte die nächste Hürde im Bereich um 15,50 Euro. Oberhalb davon würde bereits das 52-Wochen-Hoch bei 15,88 Euro wieder ins Visier rücken.Trotz des grünen Lichts durch das Justizministerium stehe die US-Fusion noch auf wackligen Beinen. Erst im Dezember werde über die Klage von 15 US-Bundesstaaten vor Gericht entschieden. Bis dahin müssten andere Bereiche dem DAX-Titel Impulse liefern. Zumindest charttechnisch sehe es nun wieder besser aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,974 EUR +0,62% (19.08.2019, 16:26)