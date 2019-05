Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) dabei zu bleiben.Die milliardenschwere 5G-Versteigerung und die umkämpfte US-Fusion würden seit Wochen die Schlagzeilen bei dem DAX-Konzern bestimmen. Am Dienstag rücke mit T-Systems jedoch eine andere Tochter der Deutschen Telekom in den Fokus. Das Bundeskartellamt habe sich wegen deren Vereinbarung mit IBM zu Wort gemeldet.Der DAX-Konzern wolle das Großrechnergeschäft von T-Systems an IBM verkaufen. Die deutschen Wettbewerbshüter hätten die Prüffrist dafür nun bis zum 9. Juli verlängert. Ursprünglich habe der Konzern den Betrieb von Großrechnern an IBM als Sub-Dienstleister bereits im Mai abgeben wollen - 400 Telekom-Mitarbeiter würden dann zu IBM wechseln. Bestehende Verträge sollten zwar auch bei Genehmigung von T-Systems fortgeführt werden - der Umsatz gehe dann aber großteils an IBM.T-Systems befinde sich im Umbau und möchte sich künftig auf die profitablen Schlüsselbereiche fokussieren. Doch die Verlängerung der Prüffrist deute durchaus darauf hin, dass es Bedenken geben könnte. "Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit der Behörde", zitiere das "Handelsblatt" einen Sprecher von T-Systems. IBM sei im Geschäft mit Großrechnern sehr stark aufgestellt - das sei einer der Gründe für die Übernahme gewesen, könnte den Deal nun aber auch zum Platzen bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,16 EUR -0,37% (28.05.2019, 17:25)