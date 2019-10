Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die wachstumsstarke Tochter T-Mobile US sei seit einiger Zeit einer der entscheidenden Bausteine für den Erfolg des DAX-Konzerns. Am Montag habe die Tochter nachbörslich Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. T-Mobile US habe mehr Neukunden als erwartet geworben - die Aktie gebe am Dienstag trotzdem nach.In Q3 habe die Nummer 3 auf dem US-Mobilfunkmarkt hinter Verizon und AT&T 754.000 neue Kunden mit monatlicher Rechnung werben können. Experten hätten lediglich eine Zahl von 742.000 erwartet. Kunden mit Monatsrechnungen seien für die Bewertung von größerer Wichtigkeit als Prepaid-Kunden, da sie in der Regel länger bei einem Anbieter bleiben würden.In Q3 sei das Nettoergebnis von T-Mobile US um 8,6 Prozent auf 1,01 Dollar je Aktie geklettert - damit habe der Konzern die Prognosen der Analysten exakt getroffen. Der Umsatz sei um zwei Prozent auf 11,1 Mrd. Dollar gestiegen, das bereinigte EBITDA um fünf Prozent auf 3,4 Mrd. Dollar. T-Mobile US habe die Prognose deshalb leicht erhöht und rechne nun mit einem bereinigten EBITDA von 13,1 bis 13,3 Mrd. Dollar - bisher habe die Spanne von 12,9 bis 13,3 Mrd. Dollar gelegen.