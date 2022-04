Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit überraschend starken Zahlen lasse T-Mobile US am Mittwoch aufhorchen. Die wichtige US-Tochter der Deutschen Telekom habe die Erwartungen für das abgelaufene Quartal klar übertroffen und zeige sich deshalb auch für das laufende Jahr optimistischer. Das verleihe sowohl den Papieren der Tochter als auch der Mutter neuen Schwung.2022 sollten nach Abzug von Kündigungen insgesamt 5,3 bis 5,8 Millionen neue Telefonverträge hinzukommen, habe T-Mobile US am Mittwoch vor US-Börsenstart mitgeteilt. Gegenüber der bisherigen Prognose entspreche dies an beiden Enden der Spanne einem Plus von 300.000. In der Vergangenheit habe T-Mobile US oft zum Jahresauftakt eine eher konservative Schätzung veröffentlicht und seine Prognose im weiteren Verkauf schrittweise erhöht. Auch der Gewinn solle besser ausfallen als bislang in Aussicht gestellt.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne Leasingumsätze (Core EBITDA) solle mit 25,8 bis 26,2 Milliarden Dollar (24,1 bis 24,5 Milliarden Euro) ebenfalls etwas besser ausfallen als zunächst in Aussicht gestellt. Die Synergieeffekte aus der Fusion mit dem kleineren Konkurrenten Sprint sollten mit bis zu 5,4 Milliarden Dollar im besten Fall noch etwas höher ausfallen als bislang kalkuliert.In den ersten drei Monaten des Jahres hätten die Kosten im Zusammenhang mit der Fusion indes erneut den Nettogewinn belastet. Mit 713 Millionen Dollar habe dieser fast ein Viertel unter dem Vorjahreswert gelegen. Mit einem Gewinn je Aktie von 57 US-Cent seien die von Analysten erwarteten 26 US-Cent aber förmlich pulverisiert worden. Der Umsatz mit Mobilfunk-Dienstleistungen sei hingegen um 6,6 Prozent auf 15,1 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich habe T-Mobile US einen Zuwachs von 589.000 neuen Telefonverträgen unter eigener Marke verbucht. Das sei zwar etwas weniger als die 691.000 neuen Abschlüsse des Konkurrenten AT&T gewesen. Allerdings hätten sich die Geschäfte damit deutlich besser als bei Verizon entwickelt, bei der im ersten Quartal unter dem Strich Kunden abgewandert seien.T-Mobile US bleibe auf Kurs. Die starken Ergebnisse des Wachstumsmotors würden auch der Aktie der Deutschen Telekom wieder Schwung verleihen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.