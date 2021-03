Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,365 EUR +1,17% (12.03.2021, 13:51)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,35 EUR +0,80% (12.03.2021, 13:36)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld gehöre die Deutsche Telekom am Freitag erneut zu den stärksten Werten im DAX. Nach dem Ausbruch über die Marke bei 15,50 Euro scheine die T-Aktie endlich aus ihrer Lethargie erwacht zu sein. Neuen Schwung liefere wieder einmal die starke Tochter T-Mobile US, die auf einem Investorentag erneut habe überzeugen können.Inzwischen rechne T-Mobile US mit mehr als 70 Mrd. USD an Synergien durch den Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Sprint. Noch beim Abschluss des Deals im April 2020 sei der Konzern von nur 43 Mrd. USD ausgegangen. Gründe für die Verbesserung seien geringere Standortkosten sowie weniger Marketing- und Technologieausgaben. Auch den mittel- sowie langfristigen Ausblick habe T-Mobile US angehoben.Die Aussagen von T-Mobile US kämen am Markt gut an. Die überzeugende Entwicklung der wichtigsten Tochter treibe auch die Deutsche Telekom-Aktie weiter an. Konservative Anleger seien zuletzt mit dem Ausbruch über 15,50 Euro endlich für ihre Geduld belohnt worden. Nun heiße es: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: