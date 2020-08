XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (10.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Starke Zahlen der Tochter T-Mobile US hätten der Aktie der Deutschen Telekom am Freitag nach der wochenlangen Seitwärtsbewegung wieder Schwung verliehen. Wichtig seien vor allem die Aussagen zu Fortschritten bei der Fusion mit dem Wettbewerber Sprint gewesen. Hier habe das Management richtig optimistisch geklungen.Mit nun 98,3 Millionen Kunden habe T-Mobile US durch die Fusion bereits den Konkurrenten AT&T überholt und sei damit in den USA zur Nummer 2 in der Mobilfunkbranche hinter Verizon aufgestiegen. Bei der Fusion komme man trotz der Corona-Probleme zudem deutlich schneller voran als geplant, habe T-Mobile-US-Chef Mike Sievert nach der Vorlage der Zahlen erklärt.Tausende Sprint-Geschäfte seien bereits auf T-Mobile umgewandelt worden. Kunden beider Marken könnten künftig überall bedient werden, im Gegenzug werde aber auch ein Teil der Läden geschlossen. Dank der Erfolge bei der Integration stelle Sievert sogar in Aussicht, dass mehr als die bislang erwarteten 43 Milliarden Dollar an Synergien erzielt werden könnten. Konkrete Zahlen habe es dazu aber nicht gegeben.T-Mobile US bleibe der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom. Die starke Entwicklung dürfte auch den DAX-Titel wieder antreiben. Für weiteren Schwung könnten die Quartalszahlen sorgen, die diesen Donnerstag, 13. August, präsentiert würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: