Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Alle Blicke würden sich beim Bonner Konzern derzeit in die USA richten. In der laufenden Gerichtsverhandlung werde dort derzeit entschieden, ob die Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint fusionieren dürfe. Deutsche Telekom-Chef Timotheus Höttges habe den Zusammenschluss bereits als Zeuge verteidigt. Ein Experte der Kläger äußere sich dagegen kritisch und nenne Zahlen.Carl Shapiro, Professor an der Berkeley-Universität, habe in New York ausgesagt, dass ein Mobilfunkmarkt, der nur noch von drei Anbieter dominiert werde, zu einem Preisanstieg von insgesamt 8,7 Mrd, USD führen könnte. Falls die Fusion abgeschlossen werde, könnte alleine T-Mobile die Preise um 4,6 Mrd. USD anheben, habe der von den klagenden Bundesstaaten angeheuerte Experte gesagt. Zuvor habe Höttges im Zeugenstand noch versichert, dass es zu keinen Preiserhöhungen käme. Er habe vielmehr erklärt, dass Kunden bei einer Fusion mit günstigeren Angeboten rechnen könnten.Es sei völlig offen, wie der Gerichtsprozess ausgehe. Für T-Mobile US wäre ein Scheitern der Pläne ärgerlich, da die Attacke auf die Platzhirsche AT&T und Verizon vorerst abgeblasen werden müsste. Die starken Wachstumszahlen zuletzt würden jedoch zeigen, dass die Deutsche Telekom-Tochter auch eigenständig auf dem richtigen Weg sei. Für die defizitäre Sprint dagegen wäre das Aus der Fusion existenzbedrohend.Die Deutsche Telekom-Aktie warte derzeit auf neue Impulse. Neueinsteiger könnten den Abschluss des Gerichtsverfahrens abwarten. Wer investiert sei, bleibe bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,0%) an Bord, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: