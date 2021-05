Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,414 EUR +2,00% (05.05.2021, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,392 EUR +1,88% (05.05.2021, 09:50)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach US-Börsenschluss habe T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) Zahlen vorgelegt, die einmal mehr hätten überzeugen können. Für die Mutter Deutsche Telekom bedeute das, dass es nach Wochen, in denen sowohl chart- als auch newstechnisch kaum etwas passiert sei, wieder neue Impulse gebe. Die Aktie nehme bereits wieder Fahrt auf.Vor allem bei den Neukunden habe T-Mobile US einmal mehr positiv überrascht. Die Tochter bleibe damit der Wachstumstreiber des DAX-Konzerns. Die Vorzeichen stünden nun gut, dass auch die eigenen Zahlen am 12. Mai gut ausfallen würden.J.P. Morgan bleibe jedenfalls zuversichtlich und habe die Einstufung für die Deutsche Telekom auf "overweight" mit Kursziel 25 Euro bestätigt. T-Mobile US habe mit dem operativen Ergebnis die Erwartungen übertroffen und die Prognosen größtenteils angehoben, so Analyst Akhil Dattani. Die Telekom sei seine "Top Idea" im Sektor.Die Telekom profitiere weiter von der starken Entwicklung in den USA. Nach der jüngsten Verschnaufpause sollte die Aktie nun einen neuen Anlauf auf das Mehrjahreshoch nehmen. Aufgrund der Bewertung bleibe die Aktie auf der Kaufliste. DER AKTIONÄR setzt auch im AKTIONÄR-Depot weiter auf steigende Kurse, seit dem Kauf im vergangenen Jahr steht hier bereits ein Plus von rund 55 Prozent zu Buche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 05.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: