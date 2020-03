XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (02.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom wolle seine MagentaTV-Plattform ausbauen. Mit neuen Streaming-Angeboten wie Filmen und Serien und einem zunehmend umfangreichen Sportangebot wolle sich der Mobilfunkkonzern ein neues Standbein aufbauen. Ein spektakulärer Deal mit Walt Disney scheine nun möglich.Die Deutsche Telekom verhandle mit Walt Disney über die Integration des Streamingdiensts Disney+, der am 24. März in Europa starte, in die MagentaTV-Plattform, habe Privatkundenchef Michael Hagspihl in einem Telefoninterview mit Bloomberg News gesagt. Ein erfolgreicher Abschluss würde das TV-Produkt deutlich stärken.Zuletzt habe die Telekom bereits für Aufsehen gesorgt, als die Fernsehrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 erworben worden seien. Der Konzern halte die Verwertungsrechte für alle 51 Spiele. Es werde nun auch spekuliert, dass die Telekom für die Rechte an der Bundesliga mitbieten werde. Eine finale Entscheidung, wer den Zuschlag bekomme, dürfte hier aber erst Mitte Mai fallen.MagenaTV sei bisher lediglich ein Nischenprodukt. Doch ein Deal mit Disney und ein Erfolg bei der Bundesliga-Vergabe könnten dies schnell ändern. Im Fokus bleibe zunächst aber die Milliardenfusion in den USA mit Sprint. Hier würden hohe Synergieeffekte winken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: