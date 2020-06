Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (19.06.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) will 2020 den 5G-Ausbau stark vorantreiben, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Unerlässlich dafür sei die Partnerschaft mit Huawei. Das chinesische Unternehmen stehe aber im Verdacht mit der autoritären Regierung in Peking zusammenzuarbeiten. Dieser Umstand gefährde die Pläne der Telekom stark. Was eine Abkehr von Huawei für Konsequenzen für Deutschland hätte und welche Wege man verfolge, um sich von Huawei zu lösen?Die Zusammenarbeit zwischen Huawei, dem Technikunternehmen aus der südchinesischen Provinz Shenzhen, und der Deutschen Telekom währe inzwischen bereits zwanzig Jahre. Huawei fungiere seither als Lieferant für die technologische Ausrüstung der Telekom. "Die Produkte hatten eine ähnliche Qualität wie die der Konkurrenz, kosteten aber deutlich weniger", hätten verschiedene Telekom-Manager auf Nachfrage als Grund für die Entscheidung für das chinesische Unternehmen angegeben. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen sei in den letzten Jahren immer enger geworden, was vor allem auf den Ausbau der Infrastruktur für die 5G-Technologie zurückzuführen sei.Gleichzeitig sei Huawei zunehmend zum Spielball der Politik geworden. Der Konzern stehe immer wieder in Verdacht Persönlichkeitsrechte zu missachten und eng mit dem chinesischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Außerdem stelle Huawei für Regierungen weltweit die Speerspitze einer offensiv vorgetragenen Hegemonialpolitik Chinas dar, die das Ziel verfolge, das autoritäre Gesellschaftmodell zu exportieren. Dazu bemächtige man sich in Peking der Förderung von Schlüsseltechnologien mittels eng mit dem Regime verflochtener Firmen - Huawei zähle zu diesen Firmen.Die amerikanische Regierung habe deshalb vor zwei Jahren Sanktionen gegen Huawei verhängt und diese sukzessive verschärft. Außerdem werde Huawei von der amerikanischen Regierung als politisches Druckmittel gegen verbündete Staaten eingesetzt, um politische Interessen durchzusetzen. Ein Szenario, in dem die deutsche Telekom gezwungen wäre, die Zusammenarbeit mit Huawei aufgrund von politischen Anordnungen zu beenden, sei aktuell durchaus denkbar. Für den geplanten 5G-Ausbau wäre dies ein herber Rückschlag. Telekom-Chef Tim Höttges trete deshalb in Berlin als einer der wichtigsten Fürsprecher von Huawei auf. Zuletzt sei er nicht müde geworden zu betonen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Huawei beim Thema 5G-Ausbau sei. Ein Ausschluss Huaweis träfe demnach nicht nur das Unternehmen hart, sondern würde auch die Digitalpläne der Politik stark gefährden.Ungefähr ein Jahr sei es her, als die deutsche Regierung den Einstieg in die zukunftsträchtige 5G-Technologie beschlossen habe. Insgesamt hätten Mobilfunkfirmen 6,5 Milliarden Euro ausgegeben, um Zugang zum 5G-Netz zu erhalten. Bis zum Jahresende plane die Telekom 14.500 Standorte mit dem 5G-Mobilfunk zu erreichen und 40 Millionen Deutsche mit dem schnellen 5G-Netz zu versorgen. Der Telekom, als größtem deutschen Mobilfunkbetreiber, komme daher eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung der Gesellschaft zu. Hierfür baue der DAX-Konzern kein komplettes neues Netz auf, sondern modernisiere die bestehende Infrastruktur. Dabei sei man zu großen Teilen auf Antennenmasten von Huawei angewiesen.Dennoch sei die Abhängigkeit von Huawei enorm. Eine Lösung könnte sein, die Standards für die Komponenten in der Ausrüstung so anzupassen, dass die Geräte verschiedener Anbieter im Zusammenspiel die volle Leistung entwickeln würden. Momentan seien die Produkte der jeweiligen Anbieter so konzipiert, dass sie nur im Verbund mit Produkten des selben Hauses die volle Leistung erzielen würden. Durch einen offenen Standard würde man die Tür für europäische Anbieter wie Ericsson und Nokia öffnen und die Abhängigkeit von Huawei verringern. Erste Partnerschaften habe die Telekom diesbezüglich schon schließen können. Zeitgleich arbeite die EU-Kommission daran, ein handelspolitisches Instrument zu schaffen, das fairere Bedingungen für heimische Firmen schaffen und die Einflussnahme chinesischer Unternehmen verringern solle.Einerseits könne man die Führungsriege der Telekom dafür kritisieren, sich naiv in die Abhängigkeit der Chinesen manövriert zu haben. Schätzungen würden davon ausgehen, dass bis zu 70% der technischen Ausrüstung von Huawei bereitgestellt werde. Andererseits könne man den deutschen Staat nicht gänzlich von der Verantwortung für die Situation freisprechen. Mobilfunkkonzerne hätten in der Vergangenheit das von der Regierung versteigerte Funkspektrum teuer erwerben müssen. Die hohen Einnahmen habe der Staat gerne eingestrichen, ohne zu berücksichtigen, dass die finanziell geschwächten Mobilfunkanbieter auf billig produziertes chinesisches Know-How zurückgreifen würden. Außerdem plane die Telekom 2,8 Milliarden Euro an Aktionäre auszuschütten. Der deutsche Staat - mit 32% einer der Großaktionäre der Telekom - würde kräftig davon profitieren.Die Aktie der Deutschen Telekom AG werde aktuell bei EUR 15,25 (18.06.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 16,75 (20.02.2020) und das Jahrestief bei EUR 10,40 (26.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 20 Analysten die Aktie auf "buy" und acht auf "hold" und null auf "sell" setzen. (Analyse vom 19.06.2020)