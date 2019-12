Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,878 EUR +0,68% (16.12.2019, 08:54)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,762 EUR -0,11% (13.12.2019, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (16.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.T-Mobile-Chef John Legere habe beim wichtigen US-Prozess um die kartellrechtlich umstrittene Fusion der US-Tochter mit dem kleineren Rivalen Sprint vor einem Scheitern des Mega-Deals gewarnt. Sollte der Zusammenschluss untersagt werden, dürfte dies zu Nachteilen für Kunden führen, habe Legere am Freitag bei der Gerichtsverhandlung in New York gesagt.Das zentrale Argument von Legere und den Verteidigern der Fusion sei, dass Sprint alleine ohnehin kaum in der Lage sei, weiter am Markt zu bestehen. Deshalb sei dem Wettbewerb durch ein Verbot nicht geholfen. Im Gegenteil würde dies T-Mobile gegenüber den Platzhirschen Verizon und Sprint schwächen, was letztlich schlecht für die Kunden sei.Tatsächlich sei Sprint hoch verschuldet und tief in den roten Zahlen. Richter Victor Marrero habe sich dennoch misstrauisch gezeigt und habe Legere kritische Fragen gestellt. Auch an der Börse nehme die Skepsis offenbar zu - seit Prozessauftakt am Montag seien die Aktien von Sprint um rund 6% gefallen, die von T-Mobile um ca. 3%.Wie das Urteil vor Gericht ausfallen werde, lasse sich noch lange nicht sagen. Könne T-Mobile US die Fusion abschließen, dürfte das auch der Deutsche Telekom-Aktie neue Impulse verleihen. Zuletzt habe das Papier aber deutlich Federn lassen müssen. Dabei sei die T-Aktie auch unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Wichtig sei nun die Verteidigung des Augusttiefs bei 14,39 Euro. Investierte Anleger könnten mit Stopp bei 12,50 Euro dabei bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link