Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (15.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen der Deutschen Telekom in der vergangenen Woche seien am Markt nicht gut angekommen. Neben der Dividendenkürzung habe der Konzern vor allem wegen des Anstiegs der Nettoschulden in der Kritik gestanden. Der Schuldenanstieg habe allerdings mehrere Gründe - und solle nicht von langer Dauer sein.Im dritten Quartal seien die Nettoschulden der Deutschen Telekom auf 78,8 Milliarden Euro gestiegen. Das habe etwa dem 2,8-fachen des bereinigten operativen Gewinns (EBITDA) entsprochen und liege damit über der Zielrange einer 2,25- bis 2,75-fachen Verschuldung - diese untermauere das Investment-Grade-Rating. "Die Nettoschulden war höher als gedacht - mehr als drei Millionen Euro höher", habe Konzernchef Timotheus Höttges laut "Reuters" diese Woche auf einer Konferenz in Barcelona gesagt.Als Ursache für den Schuldenanstieg habe Höttges vor allem die Hedges für die milliardenschwere Fusion von T-Mobile US und Sprint genannt. Der starke Dollar und niedrige Zinsen in den USA hätten für Verluste gesorgt. Der CEO sei aber zuversichtlich, dass der Schuldenanstieg nur temporär sei: "Ende des Jahres werden wir wieder zurück in der Range sein, die wir den Rating-Agenturen angegeben haben."Der Schuldenanstieg sei nicht gerade erfreulich. Die hohen Kosten für den 5G-Ausbau und der teure US-Deal würden die Bilanz der Deutschen Telekom doch stärker als erhofft belasten. Auch deshalb habe die Dividende gekürzt werden müssen. Das drücke aktuell auf den Kurs - dürfte langfristig aber zu meistern sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link