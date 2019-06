XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,466 EUR +0,90% (12.06.2019, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,474 EUR +1,03% (12.06.2019, 15:19)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im schwierigen Marktumfeld gehöre die T-Aktie am Mittwoch wieder zu den stärksten Aktien im DAX. Doch es gebe auch schlechte Nachrichten für den Konzern. In den USA stoße die geplante Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint auf weiteren Widerstand.Neun US-Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington D.C. hätten laut Reuters am Dienstag vor einem Bundesbezirksgericht in New York Klage eingereicht. Sie möchten den Zusammenschluss stoppen, da sie in der Folge einen geringeren Wettbewerb und höhere Preise für die Kunden befürchten würden.Noch sei unklar, wie das Justizministerium zu dem Zusammenschluss stehe. Die Fusion sei "wettbewerbs-, arbeiter- und verbraucherfeindlich", habe Senator Richard Blumenthal auf Twitter geschrieben.Die Fusion stehe weiter auf der Kippe. Der Deal könnte für den Befreiungsschlag aus der übergeordneten Seitwärtsbewegung bei der Deutsche Telekom-Aktie sorgen. Jedoch wäre auch ein Scheitern kein Beinbruch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: