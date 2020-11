Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,895 EUR -0,60% (13.11.2020, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,84 EUR -1,33% (13.11.2020, 15:34)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen sei dem DAX-Titel ein starkes Comeback gelungen. Seit rund zwei Wochen sei die T-Aktie steil nach oben geklettert und habe dabei neue Kaufsignale ausgelöst. Gestern habe der Höhenflug aber an Fahrt verloren und stehe heute sogar leicht im Minus. So könnte es jetzt weitergehen.Mitte Oktober sei die die T-Aktie unter die Begrenzungslinie des seit Juni anhaltenden Seitwärtskanals bei 14,10 Euro gerutscht. Infolgedessen habe das Papier innerhalb von zwei Wochen bis knapp unter das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 12,83 Euro zurückgesetzt (DER AKTIONÄR habe gewarnt).Mithilfe von Kaufsignalen beim MACD und Stochastik-Indikator sei es an dieser Marke dann zum Rebound gekommen. Während einer starken Aufwärtsbewegung habe die Deutsche Telekom-Aktie bis jetzt rund 15 Prozent zugelegt und stehe jetzt genau in der Mitte der Seitwärts-Range, die sich zwischen 14,10 und 15,50 Euro aufspanne.Derzeit sei die Aktie wegen des steilen Anstiegs stark überhitzt. Eine kurzfristige Korrektur bis an die 50-Tage-Linie bei 14,33 Euro sei damit jetzt recht wahrscheinlich. Nach dieser Verschnaufpause dürfte es für den Titel wieder aufgrund der hohen Trendstärke in Richtung des Widerstands bei 15,50 Euro gehen.Timo Nützel von "Der Aktionär" rät investierten Anlegern bei der Deutsche Telekom-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: