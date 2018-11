XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unverändert zu kaufen.Es sei hauptsächlich der Telekom-Tochter T-Mobile US zu verdanken, dass der T-Konzern mit starken Zahlen im dritten Quartal überrascht habe. Doch wie gehe es jetzt weiter? Die Blicke würden sich in dieser Woche gespannt auf die Telekommunikations-Konferenz 2018 (TMT 2018) in Barcelona richten. Denn auch die Telekom-Tochter werde dort die Fragen der Analysten und Investoren beantworten.Für T-Mobile US drehe sich die TMT2018 vor allem um die geplante Mega-Fusion mit dem Wettbewerber Sprint. Spannend seien hauptsächlich die Antworten auf diese beiden Fragen: Was seien die letzten regulatorischen Hürden, die es zu überwinden gelte? Welche zusätzlichen Herausforderungen könnten den Zusammenschluss noch verzögern?Glücke die Multi-Milliarden-Dollar-Fusion, wären die beiden Unternehmen die neue Nummer Drei im amerikanischen Mobilfunk-Markt. Nur AT&T sowie Verizon lägen vor der Telekom-Tochter. Auch aus Kostengründen lohne sich der Zusammenschluss gewaltig.Bislang hätten die US-Kartellwächter der Übernahme allerdings noch kein grünes Licht erteilt. Jennifer Fritzsche - Analystin bei Wells Fargo - rechne zu 70 Prozent mit einer Zustimmung durch die Regulierungsbehörden. Neue Hinweise dürfte hier die TMT2018 liefern."Der Aktionär" hält auch weiterhin an seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 19,50 Euro für die Deutsche Telekom-Aktie fest, so Jonas Lerch in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: