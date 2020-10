XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,555 EUR +1,85% (01.10.2020, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,55 EUR +1,15% (01.10.2020, 11:07)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (01.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom wachse schneller als die Wettbewerber und steigere die Erträge, dennoch sei die Aktie im Branchenvergleich günstiger bewertet, so Goldman-Analyst Andrew Lee. Zudem schreite der Ausbau des Glasfasernetzes schneller voran und sei günstiger als erwartet. Er habe sein Kursziel deshalb von 20,50 auf 22 Euro erhöht und die T-Aktie auf die "Conviction Buy List" gesetzt.Durch den Schwung der neuen Kaufempfehlung könne sich die T-Aktie von der unteren Begrenzung des Seitwärtstrends lösen. Nun könnte ein neuer Anlauf auf den massiven Widerstand im Bereich 15,50 Euro starten. Erst wenn der Ausbruch aus diesem Seitwärtskorridor gelungen sei, könne von einem echten Befreiungsschlag gesprochen werden.Die Deutsche Telekom sei auf Kurs. Das Kerngeschäft wachse und die Tochter T-Mobile US bleibe ohnehin in der Erfolgsspur. Doch in der Bewertung der T-Aktie spiegele sich das bislang noch nicht wider. Langfristig dürfte sich das ändern. Konservative Anleger sollten geduldig bleiben, die attraktiven Dividenden mitnehmen und an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: