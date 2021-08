Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,766 EUR 0,00% (23.08.2021, 16:18)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,764 EUR -0,27% (23.08.2021, 16:04)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (23.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit gut zwei Wochen gehe es bei der T-Aktie rund. Der Bonner Konzern habe dank seiner gut performenden Tochter T-Mobile US starke Zahlen vorlegen und dabei seine Gewinnprognose anheben können. Das zuletzt schwächelnde Papier habe daraufhin wieder Fahrt aufgenommen.Bereits Mitte Juli sei die Hoffnung bei den Anlegern groß gewesen. Die T-Aktie habe am 12. Juli eine aufsteigende Keilformation bei 18,15 Euro nach oben ausgelöst. Am neuen Mehrjahreshoch bei 18,43 Euro habe jedoch die Bullenfalle zugeschnappt. Wie das abnehmende Handelsvolumen bereits angedeutet habe, habe es sich um einen Fehlausbruch gehandelt, woraufhin der Titel am Folgetag um rund 5% gefallen sei.Anfang August sei aber an der massiven horizontalen Unterstützung bei 17,35 Euro ein Rebound geglückt. Beflügelt von den guten Quartalszahlen habe die dynamische Aufwärtsbewegung an Dynamik gewonnen. Seit dem neuen Rekordhoch bei 18,92 Euro stocke allerdings der kurzfristige Höhenflug. Selbst nach einem erfolgreichen Test der Unterstützung am Juli-Hoch bei 18,43 Euro sei der Titel noch immer stark überhitzt (Stochastik-Indikator). Aus charttechnischer Sicht müsse daher auf Sicht der nächsten Tage mit weiteren kleinen Rückschlägen gerechnet werden.Die T-Aktie sei noch immer überhitzt. Solange sie sich aber während ihrer Verschnaufpause über der Unterstützung bei 18,43 Euro halten könne, sei der kurzfristige Aufwärtstrend noch intakt. Bei Kursen über 19 Euro dürfte der Angriff auf die 20-Euro-Marke weitergehen. Konservative Anleger sollten weiterhin an Bord bleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: