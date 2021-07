Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Noch lasse das Mehrjahreshoch bei der Deutschen Telekom auf sich warten. Doch die Aussichten seien gut, dass dem DAX-Konzern bald der Befreiungsschlag gelinge. Zumal die Hoffnung bestehe, dass das langjährige Sorgenkind T-Systems endlich in die Spur finde.Das Corona-Jahr 2020 sei für T-Systems ein schwieriges Jahr gewesen. Da viele Kunden Projekte gestoppt oder verschoben hätten, seien Umsatz und Ergebnis um jeweils rund sechs Prozent zurückgegangen. Doch der Dämpfer durch die Pandemie scheine langsam überwunden zu werden. Mit einer neuen Strategie werde der ursprünglich für 2020 angepeilte Break-even beim operativen Mittelzufluss nun für 2023 ins Auge gefasst.Auszahlen solle sich vor allem der zunehmende Fokus auf die Wachstumsbereiche Public Cloud und Security. Gerade beim Thema Security habe die Hackerattacke auf Kaseya zuletzt wieder das Bewusstsein der Unternehmen für entsprechende Lösungen geschärft. Zudem wolle sich T-Systems künftig stärker auf Mittelständler mit einem Umsatz zwischen einer und fünf Milliarden Euro konzentrieren. Im Vergleich zu den Großkunden hätten diese noch viel Nachholbedarf bei digitalen Lösungen und Cloud-Services.T-Systems komme noch immer nicht in die Spur. Doch mittelfristig sollte es durchaus möglich sein, die Zahlen zu verbessern. Unabhängig von dem Sorgenkind laufe es bei der Telekom ansonsten aber unverändert gut, vor allem T-Mobile US bleibe der Wachstumsmotor. Ein neues Mehrjahreshoch scheine deshalb eine Frage der Zeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.