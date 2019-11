XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,132 EUR -0,97% (14.11.2019, 15:18)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,14 EUR -0,76% (14.11.2019, 15:33)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (14.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im Mai habe "Der Aktionär" erstmals über den geheimen Schatz der Deutschen Telekom berichtet. Die Funktürme des Konzerns seien Milliarden wert - vergleichbare Konkurrenten wie American Tower, Cellnex oder INWIT würden an der Börse seit Jahren sehr gut laufen. Nun habe sich Konzernchef Tim Höttges zur Zukunft der Masten geäußert.Im August habe Höttges auf Nachfrage des "Aktionär" bereits gesagt, dass eine Wertrealisierung der Tower möglich sei. "Wir können das mit Partnerschaften tun. Wir können es durch einen Verkauf tun. Wir können es durch ein IPO tun. Wir können es durch einen Teileverkauf tun." Er habe aber auch betont, dass die Auslagerung der über 30.000 deutschen und niederländischen Türme in die Deutsche Funkturm vor vielen Jahren der richtige Schritt gewesen sei und die Deutsche Telekom sich mit der 100-Prozent-Beteiligung gut fühle.Nun habe sich Höttges erneut zum Funkmastengeschäft geäußert. "Wir sind bereit für einen Börsengang oder eine Partnerschaft", habe er laut "Reuters" bei einer Konferenz in Barcelona gesagt. Ein Verkauf sei nicht seine bevorzugte Variante. Ein möglicher Partner wäre der derzeitige Marktführer in Europa Cellnex, der nach der angekündigten Ausgliederung der Vodafone-Funkmasten als Nummer 1 abgelöst werden könnte.Eine Monetarisierung der Funktürme dürfte verborgene Werte heben. Für Aktionäre wäre ein solcher Schritt entsprechend zu begrüßen. Es bleibe spannend, ob es dazu komme. Aktuell drücke die gekürzte Dividende allerdings noch auf die Stimmung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: