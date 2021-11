ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (16.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In dieser Woche feiere die "T-Aktie" ihr 25-jähriges Börsenjubiläum. Zweifelsohne sei es eine bewegte Historie mit allen Höhen und Tiefen gewesen, welche die verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung zu bieten habe. Den anstehenden Jahrestag des Börsengangs möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nutzen, um mit Hilfe der Technischen Analyse einen sachlichen Blick auf die weiteren Perspektiven des Telekomtitels zu werfen. Im Anschluss an das Mehrjahreshoch von August (18,92 EUR) habe die Marktteilnehmer der Mut verlassen. Das jüngste Kräftesammeln könne langfristig allerdings als idealtypischer Rücksetzer an den Abwärtstrend seit Mai 2017 (akt. bei 15,65 EUR) interpretiert werden. Der konstruktive Grundton dieses Pullbacks werde durch ein "Hammer"-Umkehrmuster auf Tagesbasis untermauert.Übergeordnet bestünden somit weiterhin gute Chancen, dass sich die gesamte Kursentwicklung seit Beginn des Jahrtausends weiterhin als riesige, untere Umkehr erweisen werde. Die Hochs bei gut 17,50 EUR würden nun ein erstes Zwischenziel definieren, ehe das eingangs erwähnte Mehrjahreshoch wieder auf die Agenda rücke. Als strategischer Stopp ist indes die Kreuzunterstützung bei rund 15,65 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,828 EUR +0,31% (16.11.2021, 08:46)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,738 EUR -1,75% (15.11.2021, 17:37)