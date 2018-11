XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,11 EUR +1,21% (16.11.2018, 12:34)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,11 EUR +0,80% (16.11.2018, 12:47)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (16.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bietet die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) Anlegern ausreichend Gründe für den Einstieg.Der "rosa Riese" feiere an der Börse sein Comeback - keine Aktie im DAX habe sich seit Anfang Oktober ähnlich gut entwickelt wie die der Deutschen Telekom. Mit dem Break über die 15-Euro-Marke sollten Investoren jetzt einige wichtige Kursmarken im Auge behalten.Dem Wertpapier sei der Break über den hartnäckigen Widerstand bei 15 Euro gelungen. Ein weiterer Anstieg in den Bereich um 15,50 Euro mit anschließendem Pullback auf die Ausbruchslinie wäre natürlich ideal, jedoch dürften viele Anleger nach der Durststrecke vom Jahresbeginn bis über den Sommer wohl auch so zufrieden sein.Was die wenigsten Investoren wissen würden: Auf Sicht von sechs Wochen sei die Deutsche Telekom der Top-Shot im DAX, also in einer Zeit, in der der Leitindex massiv unter Druck gestanden habe. Die Performance der Aktie in dieser Zeit: +8,4%."Der Aktionär" habe drei Gründe für die Outperformance ausgemacht:2) Die letztlich veröffentlichte Mitteilung der US-Aufsicht FCC, man habe die Prüfung der Fusion zwischen T-Mobile US mit Sprint wieder aufgenommen3) Der eher defensive Charakter des Telekom-Sektors im Allgemeinen und der T-Aktie im Speziellen in einem insgesamt von Unsicherheit geprägten Marktumfeld.Die Deutsche Telekom-Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend und bietet Anlegern ausreichend Gründe für den Einstieg, so Martin Weiss von "Der Aktionär". Im Falle einer Bestätigung des Breaks lägen die nächsten Kursziele bei 16 Euro (kurzfristig) und 19,50 Euro. Ein Stopp bei 12,50 Euro sichere die Position ab. (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: