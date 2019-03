Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Bonner Konyern müsse derzeit viele Baustellen abarbeiten. Die 5G-Versteigerung laufe bereits und koste viel Geld, in den USA müssten die Wettbewerbshüter von der Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint überzeugt werden. Die jüngste Entscheidung sei aber unumstritten, die Deutsche Telekom reagiere auf die weltweite Umweltverschmutzung.Künftig werde die Deutsche Telekom ihre SIM-Karten nicht mehr im Scheckkartenformat verschicken, es würden kleinere Träger genutzt. Durch die Maßnahme sollten in diesem Jahr 17,5 Tonnen weniger Plastikmüll anfallen. Es sei eine sinvvolle Änderung. So könne der Bonner Konzern auch etwas für sein Image tun. Wichtiger für die T-Aktie sei allerdings die Umstellung auf den neuen Mobilfunkstandard 5G. Es bleibe spannend, welche Frequenzen die Deutsche Telekom sich am Ende sichere und v.a. wie und mit welchen finanziellen Folgen der Netzausbau dann umgesetzt werden könne.Die Kursrally der T-Aktie habe etwas an Schwung verloren. Viele offene Fragen kämen auf den Konzern zu. Neueinsteiger sollten auf dynamischere Werte als die Deutsche Telekom setzen. Die Dividendenaktie bleibe eine Halteposition mit Stopp bei 12,50 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)