Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,068 EUR -0,13% (09.12.2019, 10:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,058 EUR -0,04% (09.12.2019, 10:26)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (09.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit Monaten bestimme die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint bei der Deutschen Telekom die Schlagzeilen. Eine Entscheidung, ob der Deal zustande komme, stehe nun kurz bevor. Am heutigen Montag beginne in New York die Gerichtsverhandlung, die sich mit der Klage mehrerer US-Bundesstaaten gegen den Zusammenschluss beschäftige.Unter der Führung von New York und Kalifornien würden 13 Bundesstaaten und der District of Columbia gegen den Deal klagen. Sie würden Nachteile für Arbeitnehmer, Kunden und Innovationskraft befürchten. Auch die Zustimmung der Branchenaufsicht FCC und des Justizministeriums schrecke sie dabei nicht ab. "Die Mega-Fusion bleibt ein schlechter Deal für Verbraucher und Beschäftigte", habe New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James gesagt.Eine Schlüsselrolle dürfte in dem Prozess Charlie Ergen zukommen. Der Chef des Satelliten-TV-Betreibers Dish müsse erklären, wie sein Unternehmen die neue vierte Kraft im US-Mobilfunkmarkt werden solle. Die weitreichenden Zugeständnisse von T-Mobile US an die Wettbewerbshüter würden vorsehen, dass umfassende Geschäftsteile und Funkfrequenzen an Dish übergehen würden. Ob das vor Gericht ausreiche, müsse sich nun zeigen.Auf zwei Wochen sei der Prozess angesetzt. Eine Verlängerung scheine aufgrund des komplexen Themas aber durchaus denkbar. Entscheide das Gericht für die Konzerne, dürfte das an der Börse gut ankommen. Auch die Aktie der Deutschen Telekom könnte neue Impulse bekommen und profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: