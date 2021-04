Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,638 EUR -3,72% (06.04.2021, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,646 EUR -3,50% (06.04.2021, 09:47)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (06.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der Blick auf den Kurszettel sorge bei der Deutschen Telekom am Dienstag für Enttäuschung. Im sehr freundlichen Marktumfeld sei die T-Aktie der einzige DAX-Wert, der im Minus notiere. = Anleger sollten aber nach der starken Kursentwicklung zuletzt deshalb nun keine Panik bekommen, die Verluste h’tten einen einfachen Grund.Nach der Hauptversammlung am Gründonnerstag und dem langen Osterwochenende in Deutschland werde die T-Aktie heute ex-Dividende gehandelt. 60 Cent je Aktie würden an die Anleger, zum Schlusskurs vom Donnerstag bei 17,25 Euro entspreche das einen Abschlag von 3,5%. Das bedeute: Das Minus von "nur" gut 2% im frühen Handel sei sogar positiv zu werten.Auf der Hauptversammlung habe die Deutsche Telekom ihre Ziele bestätigt, aber auch Kritik an der Dividende einstecken müssen. Konzernchef Timotheus Höttges habe in Zukunft allerdings wieder höhere Ausschüttungen in Aussicht gestellt. "Wichtig sei aber auch, dass der hohe Schuldenberg abgebaut werde - bei der Ausübung der Option zum Kauf der SoftBank-Anteile an der wachstumsstarken Tochter T-Mobile US bestehe derweil kein Zeitdruck. Die Vereinbarung gelte ohnehin bis 2024.Durch den Dividendenabschlag trübe sich das Chartbild der T-Aktie nur leicht ein. Dafür könnten sich Anleger noch in dieser Woche über die Zahlung auf dem Konto freuen. Die Entwicklung an der Börse zuletzt stimme. Hinzu komme die attraktive Bewertung. Deshalb gilt: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link