XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,755 EUR +1,69% (05.10.2020, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,725 EUR +0,99% (05.10.2020, 12:20)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (05.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der 5G-Ausbau in Deutschland schreite weiter voran. Nach Vodafone und der Deutschen Telekom habe nun auch Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX) sein 5G-Netz gestartet. Am Wochenende habe der Konzern bekannt gegeben, dass die Anschaltphase mit rund 150 Funkstationen in fünf Großstädten begonnen habe. Für die Deutsche Telekom bestehe wegen der Konkurrenz aber kein Grund zur Sorge.Die Stationen von Telefónica Deutschland stünden in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main und Köln - dort würden sie aber nur einen kleinen Teil des Stadtgebiets abdecken. Die Aktivierung sei ein erster Schritt, in den nächsten Monaten solle Telefónicas Ausbau schnell vorankommen. Noch in diesem Monat sollten Stationen in zehn weiteren Großstädten hinzukommen, etwa in Düsseldorf, Münster und Essen. Telefónica sei beim 5G-Ausbau spät dran, da die Firma zunächst noch Funklöcher im 4G-Standard habe schließen müssen.Die Rivalen Vodafone und Deutsche Telekom seien deutlich weiter, sie hätten bereits 2019 mit dem 5G-Ausbau begonnen. Vodafones Netz in dem neuen Standard umfasse inzwischen gut 400 Standorte mit etwa 1.200 Antennen, in ihrer Reichweite würden nach Firmenangaben etwa 2,6 Millionen Menschen leben.Die Deutsche Telekom liege sogar schon bei mehr als 10.000 Standorten mit gut 30.000 Antennen - dem Bonner Konzern zufolge könnte damit die Hälfte der Bevölkerung in ihr 5G-Netz kommen. O2 wolle in zwei Jahren gut die Hälfte der Bevölkerung mit 5G versorgen können.Anleger sollten unverändert dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: