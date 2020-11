Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,975 EUR -0,30% (12.11.2020, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,985 EUR (11.11.2020)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die gute Entwicklung der ersten neun Monate lasse die Deutsche Telekom ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich erhöhen. Für 2020 solle nun ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (adjusted Ebitda AL) von mindestens 35 Milliarden Euro statt wie zuvor rund 34 Milliarden Euro erreicht werden, habe der DAX-Konzern am Donnerstagmorgen in Bonn mitgeteilt. Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow AL) liege nun bei sechs Milliarden Euro (zuvor 5,5). Angetrieben worden sei die Prognoseanhebung von den Quartalsergebnissen der Tochter T-Mobile US.T-Mobile US habe im dritten Quartal 2020 die Schallmauer von 100 Millionen Kunden durchbrochen. Mit 2,0 Millionen neuen Kunden zwischen Juli und September sei die Gesamtzahl der Kunden der Nummer zwei auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt auf 100,4 Millionen gestiegen. Getrieben von der Sprint-Übernahme seien die Finanzkennzahlen deutlich gestiegen. Beim Umsatz habe es ein Plus von 74,2 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar gegeben. Das bereinigte EBITDA AL sei um 119,3 Prozent auf 7,0 Milliarden Dollar geklettert.Die Telekom messe ihren Erfolg im Tagesgeschäft an dem bereinigten Ebitda AL. Dabei rechne sie die Effekte einer geänderten Leasingbilanzierung heraus, die das operative Ergebnis im historischen Vergleich aufblähen würde. Das bereinigte operative Ergebnis sei im dritten Quartal mit 9,7 Milliarden Euro fast 50 Prozent größer gewesen als noch vor einem Jahr. Beim Umsatz habe der Konzern ein ordentliches Plus um 32 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro geschafft."Die Deutsche Telekom zeigt Stärke", so Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. "Wir erhöhen unsere Prognose dank guter Geschäfte auf beiden Seiten des Atlantiks. Und wir können das, obwohl auch wir in einigen Bereichen die Auswirkungen der Pandemie spüren."Die Aktie der Deutschen Telekom lege am frühen Morgen bei Lang & Schwarz deutlich zu. Bereits in den vergangenen Tagen habe das Papier fast nur eine Richtung gekannt: die nach oben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.