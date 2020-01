ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (02.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) charttechnisch unter die Lupe.Im langfristigen Kontext arbeite die Aktie der Deutschen Telekom nach Erachten der Analysten an einer langfristigen Bodenbildung. Für den ganzgroßen Befreiungsschlag in Form eines nachhaltigen Spurts über die horizontalen Hürden bei rund 17,00 EUR habe es in den letzten Jahren allerdings noch nicht gereicht. Vielmehr trete der Telekomtitel seit 2015 auf der Stelle. Besonders die letzten vier Jahreskerzen würden dabei kleine Kerzenkörper aufweisen. In diesem Jahr sei dem Papier das Kunststück gelungen, die fast deckungsgleichen Jahresauftakt- und Jahresschlusskurse aus dem Vorjahr zu wiederholen ("doji"). Im Jahr 2016 seien Eröffnungs- und Schlusskurs des Jahres sogar absolut identisch gewesen.Unter dem Strich könnten Anleger an den beschriebenen Konstellationen die gegenwärtige Orientierungslosigkeit der Aktie festmachen. Neue Impulse dürften sich deshalb bei einem Abgleiten unter das 2018er Tief bei12,72 EUR bzw. bei einem Anstieg über die Marke von 17 EUR ergeben. Im positiven wie im negativen Fall wäre zudem die Schiebezone der letzten fünf Jahre aufgelöst, die für sich genommen bereits ein Anschlusspotential von rund 5 EUR bereithalten würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,614 EUR -0,04% (02.01.2020, 08:47)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,57 EUR (30.12.2019)