Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,702 EUR +1,29% (20.02.2020, 16:15)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,718 EUR +1,02% (20.02.2020, 15:55)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der nahende Abschluss der US-Fusion und die starken Zahlen hätten der T-Aktie nach monatelanger Flaute wieder neues Leben eingehaucht. Die starke Entwicklung werde mittlerweile auch zunehmend von den Experten honoriert. Die Jagd auf die alten Hochs an der Börse könnte damit weitergehen.27 Experten würden sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aktuell mit dem DAX-Titel beschäftigen. Die meisten davon hätten ihre Einschätzung nach den Zahlen bereits überarbeitet - und ihre Ziele dabei auf breiter Front nach oben erhöht. 16 Analysten würden weiter zum Kauf der T-Aktie raten, neben acht Halteempfehlungen stünden dem nur drei Verkaufsempfehlungen gegenüber.Im Durchschnitt liege das Kursziel inzwischen bei 17,03 Euro - knapp oberhalb des gegenwärtigen Kurses. Besonders bullish würden sich dabei Independent Research und die Société Générale präsentieren, die den fairen Wert der Aktie erst bei 19,50 Euro sähen.Trotz Kurssprung und Kurszielanhebungen sei aber auch klar: Der Mobilfunkriese stehe noch immer vor großen Herausforderungen. In Deutschland müsse das 5G-Netz für viel Geld ausgebaut werden. Dabei müsse nach wie vor geklärt werden, ob Huawei-Technik verwendet werden dürfe. Gleichzeitig sei der Kundenstamm hierzulande zuletzt zwar um 4,5 Prozent gestiegen - bei den wichtigen Vertragskunden habe aber ein Minus von 0,6 Prozent gestanden.Anleger sollten auch nach dem Kurssprung bei der Deutsche Telekom-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: